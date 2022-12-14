Александрия попрощалась с главным тренером, который вывел команду в еврокубковую зону

Клуб с Кировоградщины решил прекратить сотрудничество с Юрием Гурой, проработавшим с командой 1,5 года. Ожидается, что на его место будет назначен наставник сборной Украины U-21.

В чемпионате Украины по футболу продолжается пауза, футболисты ушли в зимний отпуск. Клубы планируют сборы для подготовки к новому сезону и готовятся к трансферному окну.

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Тем временем у одного из лидеров УПЛ сменится главный тренер. Официальный сайт Александрии сообщил, что клуб из Кировоградской области прекратил сотрудничество с Юрием Гурой.

Мы благодарны Юрию Владимировичу за плодотворную работу в нашем клубе в очень непростое для всей страны время. Благодаря вам футбольный мир Украины снова заговорил о высоком уровне игры Александрии, выделяя наши бойцовские качества и креативность на футбольном поле. Желаем вам успехов в дальнейшей карьере, новых побед и достижений, интересных проектов,

– говорится в заявлении клуба.

Александрия "ограбит" сборную Украины

О причинах расставания неизвестно. Пока Александрия идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от Шахтера и Динамо (2-3 места на шесть очков).

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Правда, у "аграриев" и "горняков" еще есть по два матча в запасе, поэтому по потерянным баллам Александрия третья. Согласно слухам в СМИ, команду во второй части сезона возглавит Руслан Ротань, ныне являющийся тренером молодежной сборной Украины.

Биография Гуры в Александрии

Юрий Гура возглавил команду летом 2021 года после того, как Александрия простилась со своим многолетним тренером Владимиром Шараном. До этого Гура был помощником в штабе Шарана.

За неполные два сезона команда провела 33 матча под руководством Юрия Владимировича. Почти половина из них "аграрии" выиграли (16 поединков). Еще 8 игр были завершены вничью и 9 – проиграны. В прерванном из-за войны сезоне 2021/2022 Александрия заняла шестую строчку.