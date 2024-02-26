Травма Зубкова и сложный старт "горняков": Шахтер потерял очки в Александрии

В понедельник, 26 февраля, донецкий Шахтер провел свой первый матч УПЛ после вылета из еврокубков. "Горняки" гостили на стадионе Александрии.

Александрия – Шахтер 0:0

Матч, который из-за воздушной тревоги был задержан почти на два часа, начался с обмена голевых моментов. Сначала Судаков пробил выше ворот, а уже в следующей атаке Кулаков не смог попасть в рамку ворот Ризныка, сообщает 24 Канал.

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Команды пытались найти верный шанс, чтобы создать остроту у ворот голкиперов. Александрия же включала высокий прессинг.

В середине первого тайма хозяева поля создали классный момент после ошибки от Крыськива. Футболисты Александрии перехватили мяч, но выстрел от все того же Кулакова был немного неточным.

На 33-й минуте Зубков оказался на газоне после столкновения. Александр не смог продолжить встречу. Вместо него на поля в составе Шахтера вышел Марьян Швед.

До перерыва команды создали еще несколько моментов, но ни один из них не перевоплотился в гол.

"Сухая" мировая

После 15-минутного отдыха Пушич сделал коррективы в нападении. Вместо Эгиналду в игру вступил Сикан.

Однако даже после замены большая острота была именно у ворот гостей. Мартынюк сильно пробил после подбора – мяч пролетел над воротами "горняков".

После чего Пушич прибегнул к еще двум заменам. Но снова момент создали александрийцы. Все началось с потери мяча у Шведа. Александрия провела стремительную атаку, которая закончилась ударом от Михайленко. Резник был на месте и не позволил мячу пересечь линию своих владений.

Шахтер наконец ответил ударом головой от Сикана. Мяч летел прямо по центру ворот, где стоял Шевченко.

Уже через минуту дончанам удалась классная атака. Кампос заблокировал удар от Бондаренко после передачи Шведа.

Враг прервал матч

Во втором тайме Александрия выглядела свежее своего соперника. Неудивительно, ведь "горняки" лишь четыре дня назад (22 февраля) сыграли ответный матч Лиги Европы против Марселя.

За 13 минут до окончания основных 90 минут прозвучал судейский свисток. Поединок прервали из-за воздушной тревоги в Кировоградской области, которая длилась, к счастью, не слишком долго. Арбитр возобновил матч.

Но до финального свистка ни одна из команд так и не смогли размочить нули на табло – 0:0. "Сухая" мировая в Александрии 0:0.