Александрия – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ
Поединок Александрия – Шахтер в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 16:55, сам матч начнется в 17:00.
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Смотреть онлайн матч Александрия – Шахтер можно на платформе Oll.tv, оформив одну из трех подписок – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), или "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц).
- Александрия и Шахтер практически лишены мотивации в сезоне-2020/2021. Александрия занимает 8 место и не сможет побороться с места в еврокубках.
- После этого сезона главный тренер команды Владимир Шаран покинет Александрию.
- Зато Шахтер проигрывает Динамо 10 очков и уже 25 апреля может потерять все шансы в борьбе за "золото". Наставник "горняков" Луиш Каштру также, вероятно, покинет свою команду.