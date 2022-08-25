Ингулец – Александрия 1:2

Голы: Кучеренко, 62 – Рыбалка, 22 (пен), Цуриков, 48

В перенесенном матче 7-го тура УПЛ Александрия на выезде победила Ингулец. Подразумевается перенесенный тур нового чемпионата, ведь Александрия и Ингулец – соперники Днепра-1 и Динамо в 1-м туре УПЛ, пропускающие старт сезона через еврокубковые матчи, пишет 24 канал.

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Еще в первом тайме команда гости сделали комфортный счет в свою пользу – голами отличились Рыбалка и Цурик. В середине второго тайма Ингулец сократил отставание, однако гол Кучеренко картину на поле не изменил.

К слову. В следующем туре петровский Ингулец в гостях будет испытывать на мощь харьковский Металлист, а Александрия на собственном поле сразится против закарпатского Миная.

Напомним, что новый сезон УПЛ стартовал 23 августа. Матчем-открытием турнира стал поединок донецкого Шахтера и харьковского Металлиста 1925 года на столичном НСК "Олимпийский".