Новичок УПЛ потирает руки: Александрия отстранила от первой команды экс-игрока сборной Украины
Источник:ТаТоТаке
Сергей Рыбалко, скорее всего, покинет свой нынешний коллектив. Однако у полузащитника есть варианты, где продолжить карьеру.
Александрия не рассчитывает на Сергея Рыбалко в следующем сезоне. Однако новичок УПЛ питает надежду получить полузащитника в свои ряды.
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Пора помочь нуждающимся
Александрия, потерявшая еврокубковое место в последнем туре сезона, немного изменяет свой коллектив. В частности, под чистку попал и опытный Сергей Рыбалко, которого "горожане" отстранили от первой команды. В настоящее время эксигровец сборной Украины тренируется с молодежным составом "желто-черных", а именно с U-19. Такой жест со стороны руководства Александрии символизирует о том, что коллектив не рассчитывает на маститого полузащитника в предстоящей кампании, футболист просто поддерживает свою форму.
Интересно, что контракт Рыбака с "желто-черными" рассчитан еще на один год, но вот "мариновать" Сергея в команде никто не собирается, более того, появились желающие, желающие поработать с опытным футболистом. Речь идет о черкасском ЛНЗ, который в следующем сезоне только дебютирует в рамках Украинской Премьер-лиги, а потому коллектив нуждается в опытных кадрах в своем составе (ранее " производители семян" усилились лидером Вереса). Таким образом, Рыбалка сможет продолжить свою карьеру и помочь нуждающимся.
Футбольный путь полузащитника
- Сергей Рыбалко начал свою профессиональную карьеру в харьковском Арсенале, откуда перебрался в Динамо. Футболист принадлежал киевлянам с 2008 по 2018 год (провел 104 матча).
- За этот период Рыбалка дважды ездил в аренду в чешский Слован Либерец и турецкий Сиваспор, в который впоследствии и перешел.
- По возвращении аренды из Слована Сергей стал одним из лидеров киевского коллектива. Вместе с Динамо Рыбалка достиг последнего наивысшего результата столичного клуба в Европе – 1/8 Лиги чемпионов в сезоне 2015-2016.
- Также Рыбалка, хорошо выглядевший в Динамо, помог сборной Украины выйти на проходившее во Франции Евро-2016, чем приковал к себе внимание европейских коллективов (таких как Малага), однако до конкретики дело не дошло.
- Из-за конфликта с Сергеем Ребровым, Рыбалко покинул Динамо в 2018-м году (вместе с Евгением Хачериди и Денисом Гармашем)
- В Украину полузащитник вернулся в 2021, присоединившись к Александрии, за которую полузащитник успел сыграть 41 матч, забить 5 голов и отдать 8 ассистам.