Новичок УПЛ потирает руки: Александрия отстранила от первой команды экс-игрока сборной Украины

Сергей Рыбалко, скорее всего, покинет свой нынешний коллектив. Однако у полузащитника есть варианты, где продолжить карьеру.

Александрия не рассчитывает на Сергея Рыбалко в следующем сезоне. Однако новичок УПЛ питает надежду получить полузащитника в свои ряды.

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Пора помочь нуждающимся

Александрия, потерявшая еврокубковое место в последнем туре сезона, немного изменяет свой коллектив. В частности, под чистку попал и опытный Сергей Рыбалко, которого "горожане" отстранили от первой команды. В настоящее время эксигровец сборной Украины тренируется с молодежным составом "желто-черных", а именно с U-19. Такой жест со стороны руководства Александрии символизирует о том, что коллектив не рассчитывает на маститого полузащитника в предстоящей кампании, футболист просто поддерживает свою форму.

Интересно, что контракт Рыбака с "желто-черными" рассчитан еще на один год, но вот "мариновать" Сергея в команде никто не собирается, более того, появились желающие, желающие поработать с опытным футболистом. Речь идет о черкасском ЛНЗ, который в следующем сезоне только дебютирует в рамках Украинской Премьер-лиги, а потому коллектив нуждается в опытных кадрах в своем составе (ранее " производители семян" усилились лидером Вереса). Таким образом, Рыбалка сможет продолжить свою карьеру и помочь нуждающимся.

Футбольный путь полузащитника