Ротань продолжает зажигать: Александрия одержала вторую победу подряд в УПЛ – видеообзор

"Аграрии" снова одержали минимальную победу благодаря голу Шулянского. На этот раз жертвой подопечных Ротаня стал Металлист 1925.

Александрия – Металлист 1925 1:0

Гол: Шулянский, 37.

На этой неделе в УПЛ проходит второй тур сезона 2023-2024. В последнем матче субботы между собой сошлись Александрия и Металлист 1925, пишет 24 канал.

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Команда Руслана Ротаня начала сезон с победы над Кривбассом благодаря привозу от защитника соперника. А вот харьковчане уступили Шахтеру, хоть и показали неплохой футбол.

Отчетная встреча прошла под диктовку "аграриев", которые чаще беспокоили кипера Металлиста 1925. Забить Александрия смогла перед перерывом благодаря угловому.

Бабогло отозвался на подачу, но удар у защитника нормальный не удался. А мяч достался Шулянскому, который в упор расстрелял Мозиля. Хавбек Александрии забивает во второй встрече подряд.

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После перерыва подопечные Ротаня успокоили игру, но и без этого были ближе ко второму голу. Однако в итоге преимущество "аграриев" так и осталось минимальным.

Александрия продолжает уходить без потерь очков в этом чемпионате, догоняя на первом месте Динамо. В то же время Металлист 1925 остается без баллов в зоне вылета. В следующем туре харьковчане будут играть против Динамо, тогда как Александрия – против Шахтера.

Видеообзор матча Александрия – Металлист 1925: