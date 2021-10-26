Александрия мощно выбила Металлист 1925 из Кубка Украины: видео

Во вторник, 26 октября, состоялся первый поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором встречались представители УПЛ – Металлист 1925 и Александрия. В следующую стадию прошла команда из Александрии.

Металлист 1925 – Александрия 2:4

Голы: Криськив, 62, Ременюк, 85 – Мустафаев, 24, 28, Копына, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1

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Счет матча на стадионе "Металлист" открыли гости. На 24-й минуте Третьяков передачей по флангу отправил на свободный фланг Спинелли, аргентинец вырезал низом на Мустафаева ближе к воротам, а полузащитник Александрии в падении вонзил мяч в ближний угол мимо голкипера.

Через несколько минут тот же Мустафаев оформил дубль – Спинелли с разворота с центра поля передачей вывел Эмиля один на один с голкипером, 22-й номер Александрии качнул Сидоренко и пробил в пустые ворота.

На старте второго тайма счет во встрече и вовсе стал разгромным. Хозяева подали угловой и получили выход три в ноль. Копина сам реализовал выход, на паузе перебросив Сидоренко.

Хозяевам поля в Харькове удалось отквитать один мяч на 63-й минуте, когда Криськив нашел мяч в штрафной Александрии после подачи с углового и сильно пробил в створ — рикошетом от колена Копины "круглый" влетел в сетку.

"Горожан" не устраивал такой счет и они забили четвертый гол в ворота харьковчан. Кожушко шикарным кроссом нашел Кирюханцева в штрафной Сидоренко, а Тгорь головой пробил в противоход голкиперу

В конце матча команды обменялись голами, но на итоговый результат встречи это не повлияло. Голы на свой счет записали Ременюк и Устименко.

Металлист 1925 – Александрия видеообзор