Александрия без проблем разобралась с Металлистом 1925 в открытии нового тура УПЛ: видео

В пятницу, 5 ноября, Александрия на собственном поле принимала Металлист 1925 в матче-открытии 14 тура УПЛ. Хозяева поля одержали уверенную победу во встрече.

Александрия – Металлист 1925 2:0

Голы: Кирюханцев, 33, Дубра, 73

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Очередной уикенд нашего футбола открыло противостояние между коллективом Юрия Гуры, который не мог победить вот уже четыре игры подряд в чемпионате, против подопечных Валерия Кривенцова, которых удалось остановить в шаге от серии из пяти побед только луганской Заре (1:6) неделей раньше.

Абсолютный новичок "элитного" первенства все равно рассчитывал и дальше подниматься вверх по турнирной таблице, а победа в грядущей игре позволила бы ему опередить "полиграфов", расположившихся на шестой строчке.

На 33-й минуте горожане вышли вперед. Кирюханцев эффектным ударом внешней стороной стопы в дальний угол завершил передачу на правый фланг штрафной площадки на ход от Рыбалки.

Видео гола Кирюханцева

Также в первом тайме хозяева еще раньше могли выйти вперед – на 24-й минуте удар с дальней дистанции от Рыбалки запустил мяч в левый каркас ворот.

После перерыва Александрия удвоила преимущество и уверенно довела матч до победы. Подача углового с левого фланга от Демченко завершилась ударом головой от Дубры из зоны перед вратарской.

Видео гола Дубры

В итоге подопечные Юрия Гуры завоевали важные очки и закрепились на 6 позиции, отставая от зоны Лиги Европы на 3 очка. Металлист 1925 имеет 19 баллов и 8 позицию.

Александрия – Металлист 1925 видеообзор