В роли героев комиксов: как представили Александра Усика и Тайсона Фьюри - интересное фото

С помощью сервисов искусственного интеллекта сгенерировали фото Александра Усика и Тайсона Фьюри. Их изобразили как персонажей комикса вселенной DC.

Уже в эту субботу, 18 мая, в Эр-Рияде на ринге встретятся непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри. Боксеры будут соревноваться за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

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Украинец в роли злодея

Искусственный интеллект сгенерировал Александра Усика в роли Джокера, а Тайсона Фьюри – Бэтмена.



Александр Усик в образе Джокера / Фото из соцсети X DAZN Boxing



Тайсон Фьюри в образе Бэтмена / Фото из соцсети X DAZN Boxing

Напомним, что на одну из пресс-конференций британец пришел в костюме Бэтмена, а украинец позже на пресс-конференцию с Энтони Джошуа оделся как Джокер. Однако Усик не ответил точно, был ли заложен какой-то смысл в его действиях.

Поединок должен был состояться 17 февраля, но был второй раз перенесен из-за травмы Тайсона Фьюри, который рассек бровь во время тренировок.

Отметим, что в октябре фанатов бокса ждет также реванш между украинцем и британцем.