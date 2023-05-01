Украинская теннисистка с победы вернулась на корт после трансплантации и борьбы за жизнь

Александра Корашвили официально вернулась на корт после продолжительной борьбы за жизнь. Украинская теннисистка стартовала на ITF W40 в Тбилиси (Грузия) с победы.

Александра Корашвили (Украина) – Анамария Курцикашвили (Грузия) 2:1 (4:6, 6:2, 6:1)

Украинка одержала победу в полуфинале квалификации грузинского турнира. Это первая победа Корашвили с 2019 года. Хотя первый сет был по местной теннисистке Анамарии Курцикашвили 4:6, сообщает 24 Канал.

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В двух следующих сетах Корашвили отдала сопернице всего три гейма и взяла две подряд партии – 6:2 и 6:1.

Александра пробилась в финал квалификации ITF W40. Следующей соперницей украинки будет россиянка, выступающая под нейтральным флагом Кира Павлова.

Любопытно! К болезни Корашвили получила 17 трофеев на уровне ITF – 3 в одиночном и 14 в парном разрядах.

Напомним, что весной 2020-го у Александры диагностировали миелодиспластический синдром (МДС) с миелофиброзом. Поэтому уже зимой 2021-го теннисистку ждала трансплантация костного мозга.

После чего Корашвили ждала длительная реабилитация. Потому девушке было уже не до тенниса.

Теперь карьера 27-летней теннисистки будет снова расцветать. Надеемся, что Александре удастся вернуть себе форму и результаты, которые были до серьезной болезни.