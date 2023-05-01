Олександра Корашвілі (Україна) – Анамарія Курцикашвілі (Грузія) 2:1 (4:6, 6:2, 6:1)

Українка здобула перемогу у півфіналі кваліфікації грузинського турніру. Це перша звитяга Корашвілі із 2019-го року. Хоча перший сет був за місцевою тенісисткою Анамарією Курцикашвілі 4:6, повідомляє 24 Канал.

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У двох наступних сетах Корашвілі віддала суперниці лише три гейми та взяла дві поспіль партії – 6:2 та 6:1.

Олександра пробилась у фінал кваліфікації ITF W40. Наступною суперницею українки буде росіянка, яка виступає під нейтральним прапором Кіра Павлова.

Цікаво! До хвороби Корашвілі здобула 17 трофеїв на рівні ITF – 3 в одиночному та 14 у парному розрядах.

Нагадаємо, що на весні 2020-го в Олександри діагностували мієлодиспластичний синдром (МДС) з мієлофіброзом. Тому вже взимку 2021-го на тенісистку чекала трансплантація кісткового мозку.

Після чого на Корашвілі чекала тривала реабілітація. Тому дівчині було вже не до тенісу.

Тепер кар'єра 27-річної тенісистки буде знову розцвітати. Сподіваємось, що Олександрі вдасться повернути собі ту форму та результати, які були до серйозної хвороби.