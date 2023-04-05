Кое-что бывает неизменным: Чеферина переизбрали президентом УЕФА, а Павелко остался в ассоциации

Александр Чеферин не отпускает свой пост. 55-летний словенец будет оставаться главным функционером европейского футбола.

Александр Чеферин вторично переизбран президентом УЕФА. А вот президент УАФ Андрей Павелко вошел в исполнительный комитет европейской ассоциации.

Достойно внимания Минай и Ингулец под колпаком УАФ: команды подозреваются в "ливне" матча

Одно и то же

Союз европейских футбольных ассоциаций получил старого нового вождя. Выборы прошли на 47-м очередном конгрессе УЕФА, который проходит в столице Португалии Лиссабоне. Кандидатура Александра Чеферина была единственной, поэтому ему не за что было беспокоиться.

Словенец будет главой УЕФА еще четыре года. Следует отметить, что Чеферин стал президентом организации в 2016 году после того, как с должности был отстранен бывший руководитель европейской ассоциации Мишель Платини. В 2019 году Александр был переизбран на пост президента УЕФА. Тогда он тоже был единственным кандидатом.

К тому же Президент УЕФА Александр Чеферин на Конгрессе организации объявил функционеров, которые по итогам голосования вошли в Исполнительный комитет на четырехлетний срок. Всего в комитет попали семь человек, а выбирали среди 11 претендентов. В частности, свою работу продолжит президент УАФ Андрей Павелко, которому удалось переизбраться в Исполком.