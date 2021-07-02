Сборная Украины получит усиления перед матчем с Англией на Евро-2020

Украинская футбольная сборная 1 июля тренировалась в Риме. Вечернее занятие наши провели на поле центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести, где раньше базировалась сборная Италии.

Восстановление Зубкова

Как известно, из 26 футболистов в обойме тренеров осталось 24 после травм Дениса Попова и Артема Беседина. А вот Александр Зубков наконец восстановился.

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Представитель Ференцвароша получил повреждение еще в стартовом матче Евро против Нидерландов и больше на поле не выходил.

Наш тренерский штаб на тактическом занятии разобрал матч со шведами с прицелом на следующий поединок против англичан. А когда в поле пустили журналистов, то среди них оказалось немало британцев, главными "подопечными" которых стали Роман Яремчук и Руслан Малиновский.

Встреча Украины и Англии состоится 3 июля в 22:00 в Риме на "Стадио Олимпико". Победитель этой пары в полуфинале Евро-2020 встретится с триумфатором поединка Дания – Чехия.