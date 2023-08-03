"Наша принцесса": лидер сборной Украины Александр Зинченко во второй раз стал отцом

В семье футболиста сборной Украины и Арсенала Александра Зинченко и журналистки Влады Зинченко (Седан) был большой праздник. 2 августа супруги второй раз стали родителями.

В этот день Влада родила Александру вторую дочь. Теперь у 2-летней Евы есть младшая сестренка.

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Влада Зинченко: Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса

Интересно, что супруги Зинченко любят последний месяц лета. Ведь их первая дочь Ева пришла в этот мир 1 августа. Теперь у семьи футболиста будет два дня рождения с разницей в один день.

Ночью 3 августа жена левого защитника Арсенала выложила несколько фотографий после родов. Такой праздник не мог пропустить Александр, находящийся вместе с командой в американском турне. Но ради рождения дочери его отпустили в больницу. Счастливые родители впервые встретились со своей второй дочкой. На фотографиях не хватает только маленькой Евы.

Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса,

– подписала фото Влада.



В семье Зинченко родился второй ребенок / Фото с инстаграма Влады



Счастливый папа Александр Зинченко / Фото с инстаграма Влады

Напомним, что супруги узнали пол своего второго ребенка не без помощи футбола. Семейное событие произошло на домашнем стадионе Арсенала "Эмирейтс". Их 2-летняя дочь Ева помогла узнать, кто же был в животе мамы. Она била по воротам, после чего за спиной пары появился розовый дым. А это означало, что Александр теперь будет папой сразу двух прекрасных дочерей.

Зинченко с юмором отреагировал на такую информацию: "8 марта папу дома не ждите!" Теперь футболисту придется в этот день поздравлять дома сразу троих своих любимых женщин.