У цей день Влада народила Олександру другу донечку. Тепер у 2-річної Єви є молодша сестричка.

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Влада Зінченко: Ласкаво просимо в цей світ, наша принцесо

Цікаво, що подружжя Зінченків любить останній місяць літа. Адже їх перша донечка Єва прийшла у цей світ 1 серпня. Тепер у сім'ї футболіста буде ж два дні народження з різницею в один день.

Вночі 3-го серпня дружина лівого захисника Арсенала виклала декілька світлин після пологів. Таке свято не міг пропустити Олександр, який разом із командою перебуває в американському турне. Але заради народження донечки його відпустили у лікарню. Щасливі батьки вперше зустрілись зі своєю другою донечкою. На світлинах бракує лише маленької Єви.

Ласкаво просимо в цей світ, наша принцесо,

– підписала фото Влада.



У сім'ї Зінченків народилась друга дитина / Фото з інстаграму Влади



Щасливий татусь Олександр Зінченко / Фото з інстаграму Влади

Нагадаємо, що подружжя дізналось стать своєї другої дитини не без допомоги футболу. Сімейна подія відбулася на домашньому стадіоні Арсенала "Емірейтс". Їх 2-річна донька Єва допомогла дізнатися, хто ж був у животику мами. Вона била по воротах, після чого за спиною пари з'явився рожевий дим. А це означало, що Олександр тепер буде татусем одразу двох прекрасних доньок.

Зінченко із гумором відреагував на таку інформацію: "8 березня тата вдома не чекайте!". Тепер футболісту доведеться у цей день вітати вдома одразу трьох своїх улюблених жінок.