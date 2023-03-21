Заоблачный прием мяча: Александр Зинченко продемонстрировал свою технику во всей красе

21 марта 2023, 11:12
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Украинский универсальный игрок решил порадовать футбольных фанатов. Александр Зинченко в красивом стиле принял мяч.

Лидер лондонского Арсенала принял участие в шоу Puma's control challenge. Зинченко должен был продемонстрировать свою технику, принимая мяч, пишет 24 канал.

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Немножко магии от украинца

Александр Зинченко сошелся в дуэли с блоггером Кемероном Корпом. Перед ребятами стояла простая задача на "бумаге", но вот не такая легкая на деле – нужно было принять мяч, который с далекого расстояния высоко запускает специальное футбольное орудие.

Корп в банальном стиле дважды обработал "кожаного", а вот третья попытка для блоггера стала неудачной. Но вот Зинченко продемонстрировал, что он настоящий маэстро. Универсальный игрок без лишних проблем трижды обуздал "сферу". К тому же, Александр порадовал болельщиков разными фокусами во время приема мяча, что придало свой шарм.

Видео демонстрации техники:

Команда Зинченка в этом сезоне

  • Лондонский Арсенал вылетел из нынешней еврокубковой кампании, уступив Спортингу в 1/8 финала Лиги Европы.
  • Однако "канониры" теперь имеют возможность сконцентрироваться на чемпионате, где дела обстоят гораздо лучше. "Пушкари" лидируют в АПЛ, отставая от своего ближайшего преследователя Манчестер Сити на 8 очков.
  • Также столичный коллектив вылетел из розыгрыша Кубка Англии и Кубка английской лиги, поэтому разрываться на участие в других турнирах потребности Микеля Артеты нет.
Автор: Роман Колодрубський