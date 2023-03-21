Лидер лондонского Арсенала принял участие в шоу Puma's control challenge. Зинченко должен был продемонстрировать свою технику, принимая мяч, пишет 24 канал.

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Немножко магии от украинца

Александр Зинченко сошелся в дуэли с блоггером Кемероном Корпом. Перед ребятами стояла простая задача на "бумаге", но вот не такая легкая на деле – нужно было принять мяч, который с далекого расстояния высоко запускает специальное футбольное орудие.

Корп в банальном стиле дважды обработал "кожаного", а вот третья попытка для блоггера стала неудачной. Но вот Зинченко продемонстрировал, что он настоящий маэстро. Универсальный игрок без лишних проблем трижды обуздал "сферу". К тому же, Александр порадовал болельщиков разными фокусами во время приема мяча, что придало свой шарм.

Видео демонстрации техники:

Команда Зинченка в этом сезоне