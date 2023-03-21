Лідер лондонського Арсенала взяв участь у шоу Puma's control challenge. Зінченко повинен був продемонтрувати свою техніку, приймаючи м'яч, пише 24 канал.

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Трішки магії від українця

Олександр Зіченко зійшовся у дуелі з блогером Кемероном Корпом. Перед хлопцями стояла проста задача на "папері", та от не така легка на ділі – потрібно було прийняти м'яч, який з далекої відстані високо запускає спеціальна футбольна гармата.

Корп у банальному стилі двічі обробив "шкіряного", а от третя спроба для блогера стала невдалою. Та от Зінченко продемонстрував, що він справжній маестро. Універсальний гравець без зайвих проблем тричі приборкав "сферу". До того ж, Олександр потішив вболівальників різними фокусами під час прийому м'яча, що додало свого шарму.

Відео демонстрації техніки:

Команда Зінчека цього сезону