Только при одном условии: Зинченко признался, кто убедил его покинуть любимый Манчестер Сити

Александр Зинченко рассказал, почему же он все-таки покинул состояние Манчестер Сити. Заставить украинца сделать это мог только один человек.

Александр Зинченко признался, что именно Микель Артета уговорил его перейти из Манчестер Сити. Универсальный украинский игрок отметил, что только наставник Арсенала оказывает на него такое влияние.

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Решились на удачный шаг

Зинченко рассказал, что Артета – это единственный человек в АПЛ, ради которого он мог бы покинуть свой любимый Манчестер Сити. Наставник Арсенала, наверное, хорошо осознавал ситуацию, поэтому решил ее воспользоваться, взвешенно пригласив украинца к себе в команду. План Артеты сработал, а теперь и он, и Зинченко вышли в выигрышные позиции.

Конечно, я знал Микеля с момента моего перехода в Манчестер Сити. Он знает меня как футболиста и личность. Влияние, которое он имел и имеет сейчас на меня, очень велико. Я много раз говорил, что если однажды покину МанСити, то останусь в АПЛ только с одним тренером – с ним. Когда Артета пригласил меня, у нас было несколько разговоров перед присоединением к Арсеналу. Он сказал, что хочет видеть меня. Рассказал о видении клуба, о плане и стратегии. Мне понравилось все, вот почему я пришел,

– отметил Зинченко.

Украинец в Арсенале