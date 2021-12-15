Больше голов за сборную, чем за клубы
У Зинченко сложилась довольно нетипичная ситуация – он забил больше голов за сборную Украины, чем за клубы. В составе Манчестер Сити у него всего два забитых гола (один в кубке Футбольной лиги, еще один – в Кубке Англии). В составе российской Уфы он дважды отличился в чемпионате. А за время выступлений за нидерландское ПСВ голов не забивал. Поэтому в итоге – всего четыре точных удара.
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Это можно объяснить тем, что за пять лет, что он выступает в МанСити, его переквалифицировали с полузащитника на левого защитника. Так что и возможностей забивать голы у него не так и много.
Другая ситуация – сборная Украины. Здесь он используется на позиции центрального полузащитника. Так что и по воротам он пробивает чаще. Потому и забивает.
Дебютный гол – джокер во втором матче
Зинченко дебютировал в составе сборной Украины 12 октября 2015 года в матче против Испании. Второй матч он провел 29 мая 2016 года против Румынии. И отличился забитым голом. Зинченко вышел на замену после перерыва и через три минуты вывел Украину вперед. Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории сборной, которому удалось забить гол.
Видео дебютного гола Зинченко за сборную Украины
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Своего второго гола пришлось ждать больше двух лет. И он тоже был забит после того, как Зинченко вышел на замену. И тоже принес победу. Только в этот раз над Чехией в матче Лиги наций. Да и гол был забит уже в компенсированное арбитром время.
Видео гола Зинченко в ворота Чехии
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Сентябрьский дуплет
Проходит еще год, и Зинченко снова забивает. Поначалу Литве в отборе на Евро-2020 на выезде. Именно он начал разгром соперников, забив на седьмой минуте.
Видео гола в ворота Литвы
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А через три дня – в ворота сборной Нигерии в товарищеском матче. Тогда украинцам удалось избежать поражения, забив дважды с разницей в минуту.
Видео гола в ворота Нигерии
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Снова победный
В 2020 году Зинченко забил всего один гол за сборную Украины. Все – из-за карантина и отсутствия матчей. Но этот гол принес победу "сине-желтым". Он был забит в ворота сборной Швейцарии, а украинцы выиграли 2:1.
Видео гола в ворота Швейцарии
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Голевой 2021-й
А уже в 2021 году Зинченко в свой актив записал сразу три гола за сборную Украины. Правда, первый из них – с пенальти в ворота Кипра в товарищеском матче. Ему не зря дали пробить – в то время его жена Влада Седан была беременна, и таким образом футболист отметил это важное событие.
Видео гола в ворота Кипра
А вот второй гол – это ворота сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Безумный удар и красивый гол.
Видео гола в ворота Швеции
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Отличился Зинченко и в крайне важном матче против Боснии и Герцеговины. Это был последний матч для сборной Украины в 2021 году, и от его результата зависело, выйдем ли мы в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Именно Зинченко и открыл счёт в этом матче.
Видео гола в ворота сборной Боснии и Герцеговины
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