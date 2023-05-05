"Рев Зинченко": украинский защитник Арсенала официально попал в сборную сезона АПЛ - видео
Источник:Твиттер АПЛ
Выступления Александра Зинченко оценили по достоинству. Украинец оказался среди лучших в текущем сезоне.
Александр Зинченко стал членом символической сборной АПЛ в FIFA 23. Трое одноклубников украинца также попали в список.
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Теневой лидер
Александр Зинченко своими стараниями заслужил отличие. Украинский защитник получил карточку от FIFA 23 с рейтингом 92, которая стала седьмой в общем зачете. Также футбольный симулятор оценил определенные критерии Зинченко, такие как скорость (91), удар (82), пас (92), дриблинг (92), защита (88), физические данные (83). В сборной сезона Александр, конечно же, перекрывает позицию левого защитника. На видео, на котором демонстрируют яркие моменты каждого участника "дремтим", отметили эмоциональность украинца.
Сборная сезона Английской Премьер-лиги
- Вратарь – Рамсдейл (Арсенал).
- Защитники – Зинченко, Салиба (оба Арсенал), Диаш (Манчестер Сити), Трипье (Ньюкасл).
- Полузащитники – Казэмиро (Манчестер Юнайтед), Эдегор (Арсенал), Де Брюйне (Манчестер Сити).
- Нападающие – Салах (Ливерпуль), Голанд (Манчестер Сити), Рашфорд (Манчестер Юнайтед).
Карточка Зинченко / FIFA
Карты игроков, попавших в сборную сезона / FIFA
Видео представления "дремтим"