В конце уже сдали нервы: Зинченко попал в эмоциональный эпизод в матче против Миколенко - видео

Александр Зинченко стал звездой эмоционального эпизода в конце проигранного поединка Эвертона. Реакция лидера Арсенала спровоцировала массовую толкотню на поле.

Лидер АПЛ лондонский Арсенал в рамках 22-го тура сенсационно уступил аутсайдеру чемпионата ливерпульскому Эвертону (0:1). В конце поединка у игроков "канониров" уже сдавали нервы, а Зинченко не стал исключением.

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Инцидент произошел уже в компенсированное арбитром время. Мопе, единственный игрок появившийся у Эвертона со скамейки запасных, неловко задел Зинченко. Александра это спровоцировало и он завуалевно хотел отдать обидчику, после чего игроки двое оказались на газоне. Зинченко целесообразно что-то начал доказывать Мопе, что и спровоцировало массовую толкотню. Как результат, довольные игроки "ирисок" приветствовали Мопе, потому удалось потянуть драгоценное время.

Видео инцидента с участием Зинченко: