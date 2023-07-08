Испытал стыд: неожиданная реакция Зинченко на дебютный гол в АПЛ

Александру Зинченко хватило одного сезона, чтобы стать лидером лондонского Арсенала. В то же время, украинский защитник очень самокритично оценивает свою игру.

Игрок сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко не отличается высокой результативностью в АПЛ. Это и не удивительно, ведь Микель Артета в Арсенале, а раньше Пеп Гвардиола в МанСити, ставили Алекса на позицию флангового защитника.

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Зинченко: Можно было и лучше

Однако в прошлом чемпионате Англии произошло знаковое событие для Зинченко – он забил свой дебютный гол в АПЛ. Во время общения с журналистами украинец поделился своими эмоциями после долгожданного гола. По словам Александра, ему было немного стыдно, что он долго не забивал.

"Какие были ощущения после первого гола за Арсенал? Честно, не праздновал, потому что мы очень хотели забить еще один мяч. Потому что мы приехали туда за тремя очками. Помню, все тогда подходили ко мне, чтобы обнять, а я сказал им: "Ничего хорошего не произошло, возвращайтесь на свои позиции, продолжаем". После матча я получил много сообщений с поздравлениями.

Но одновременно чувствовал стыд, потому что первый гол забил через так много матчей. 92 или 93 игры, чтобы забить первый мяч в АПЛ. Да ну, можно было и лучше", – сказал Зинченко.

Голы Зинченко в Англии