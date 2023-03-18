Признание авторитетного FourFourTwo: Зинченко – лучший левый защитник мира

Переход в Арсенал - огромный шаг вперед для Александра Зинченко. Украинский футболист расцвет под руководством Микеля Артеты, хотя перед этим "мариновал банку" в Манчестер Сити.

26-летнего футболиста сборной Украины английские болельщики уже называют "капитаном без повязки". Зинченко ведет команду к победе, является мотиватором, как в раздевалке, так и на футбольном поле, а также влюбил своей игрой фанатов Арсенала.

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Ему нет равных

Влюблены в Александра не только фанаты, но и футбольные эксперты и журналисты. К примеру, издание FourFourTwo назвал Зинченко лучшим левым защитником планеты. Интересно, что в Арсенале украинец играет как на позиции левого защитника, так и в центре поля. Позиция Александра в матче зависит от ситуации с составом и ротациями.

По версии FourFourTwo, Зинченко опередил выступающего за Милан Люка Шоу из Манчестер Юнайтед и Тео Эрнандеса.

Есть в этой десятке лучший одноклубники других украинцев Михаила Мудрика и Андрея Лунина - Бен Чилвелл (Челси) и Ферлан Менди (Реал).

Топ-10 левых защитников мира по версии FourFourTwo

1. Александр Зинченко (Арсенал)

2. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)

3. Тео Эрнандес (Милан)

4. Эндрю Робертсон (Ливерпуль)

5. Альфонсо Дэвис (Бавария)

6. Натан Аке (Манчестер Сити)

7. Ферлан Менди (Реал)

8. Жорди Альба (Барселона)

9. Нуну Мендеш (ПСЖ)

10. Бен Чилвелл (Челси)

Главное о трансфере Александра Зинченко в Арсенал