Ошибка, которая дала старт: как Зинченко курьезным образом дебютировал за сборную Украины

Александр Зинченко из-за погрешности в свое время дебютировал за национальную сборную Украины. Все по опрометчивости Андрея Шевченко.

Дебют в стартовом составе сборной Украины для нынешнего лидера "сине-желтой" команды мог состояться гораздо позже. Сама судьба решила подарить шанс Александру Зинченко.

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Инцидент произошел в матче против сборной Турции (2:2) в рамках квалификации к чемпионату мира-2018. На тот момент главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко внес в своих заметках Зинченко в основной состав на матч, однако передумал и решил на поле выпустить другого футболиста. Но футбольный характер в тот вечер улыбнулся именно Александру.

Андрей Шевченко написал стартовый состав на листочке, но он отличался от того, какой был на общей доске. Администраторы сборной пошли делать заявку. Стартовый состав был заявлен по заметкам Шевченко, а на поле готовились выйти те люди, которые были указаны на доске. И так дебютировал в основном составе Зинченко. Шевченко написал на листе Зинченко, а затем передумал и хотел поставить Сидорчука. На доске был указан Сидорчук, а в старте заявили Зинченко. Таким образом, надо было делать замену уже в начале поединка. И после того, как он так дебютировал, все поняли, что Зинченко может играть. Это судьба. Саша очень хорошо отработал. Затем его заменил Сидорчук после перерыва. Разные бывают приколы,

– рассказал Игорь Цыганик.

Александр Зинченко в "сине-желтой" футболке