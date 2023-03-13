Дебют у стартовому складі збірної України для теперішній лідера "синьо-жовтої" команди міг відбутися значно пізніше. Сама доля вирішила подарувати шанс Олександру Зінченку.

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Інцидент стався у матчі проти збірної Туреччини (2:2) в рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2018. На той момент головний тренер збірної України Андрій Шевченко вніс у своїх нотатках Зінченка до основного складу на матч, проте згодом передумав та вирішив на поле випустити іншого футболіста. Та футбольна вдача в той вечір усміхнулась саме Олександру.

Андрій Шевченко написав стартовий склад на листочку, але він відрізнявся від того, який був на загальній дошці. Адміністратори збірної пішли робити заявку. Стартовий склад був заявлений по тому нотатках Шевченка, а на поле готувались вийти ті люди, які були вказані на дошці. І так дебютував в основному складі Зінченко. Шевченко написав на аркуші Зінченка, а потім передумав і хотів поставити Сидорчука. На дошці був вказаний Сидорчук, а у старті заявили Зінченка. Таким чином треба було робити заміну вже на початку поєдинку. І після того, як він так дебютував, всі зрозуміли що Зінченко може грати. Це доля. Сашко дуже добре відпрацював. Потім його замінив Сидорчук після перерви. Різні бувають приколи,

– розповів Ігор Циганик.

Олександр Зінченко у "синьо-жовтій" футболці