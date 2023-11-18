Александр Зинченко назвал игрока сборной Украины, которого хочет видеть зимой в Арсенале

Футболист "канониров" отметил прогресс хавбека Шахтера Георгия Судакова. Александр признался, что хотел бы переход футболиста в лондонский клуб.

Прошлой зимой Шахтер очень удачно продал Михаила Мудрика. Украинский вингер за рекордные 70 миллионов евро перебрался в Челси.

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Теперь же главным трансферным активом дончан считается Георгий Судаков. Интерес к полузащитнику проявляют несколько топ-клубов Европы, а наиболее предметный имеет Ювентус.

Впрочем, партнер Георгия по сборной Украины Александр Зинченко желает его видеть в своей команде. Игрок Арсенала похвалил 21-летнего футболиста за прогресс.

Он становится одним из лидеров нашей команды, очень хорошо вырос за это время, качественную игру показывает в своем клубе. Он абсолютный молодец. Надеюсь, зимой Судаков перейдет в Арсенал,

– заявил Зинченко.

Интересно, что ранее Судаков намекал на желание присоединиться к Барселоне. Кроме того, Георгий шутил, что именно его не хватает Михаилу Мудрику в Челси.

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Судаков дебютировал за Шахтер в 2020 году в победном матче против Реала (3:2). За это время Георгий провел 78 матчей за "горняков", отличившись 13 голами. В прошлом сезоне украинец стал чемпионом УПЛ.

Контракт футболиста с дончанами действителен до 2028 года. Что касается сборной Украины, то Судаков впервые сыграл за нее в 2021 году и за это время оформил два гола в 12 матчах. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.