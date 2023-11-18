В понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграет ключевой поединок отбора к чемпионату Европы 2024 года против национальной команды Италии. Футболист "сине-желтых" Александр Зинченко поделился ожиданиями от решающей игры.

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Зинченко: Итальянцы живут игрой каждую секунду

"Итальянцы любят играть с мячом. Они играют в комбинационный футбол. Я сейчас очень много обращаю внимания на то, как они живут футболом и игрой. Игра начинается не со свистком судьи, а раньше, еще в раздевалке. То, как они поют гимн, как они живут игрой – это говорит об их команде.

Они живут игрой каждую секунду. Когда ты играешь против соперника, у которого весь матч не затыкается рот, они такие все энерджайзеры, то ты сам, играя против них, теряешь эту концентрацию. Это бывает у всех команд, но я бы улучшил это у нас тоже", – сказал Зинченко.

Матч Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября, на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Команде Сергея Реброва для выхода на Евро-2024 необходима исключительно победа.