А где травма: Зинченко заметили на тренировке Арсенала перед игрой с Брайтоном - фото

Лондонский Арсенал продолжает подготовку к домашнему матчу АПЛ против Брайтона. Вместе с командой в тренировочном процессе принимал участие Александр Зинченко.

Ранее сообщалось, что 26-летний украинский футболист повредил икроножный мяч в матче против Ньюкасла. Вроде бы эта травма выбила Зинченко из обоймы до конца сезона, а Александр вернется на поле только накануне сезона-2023/2024.

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Травма оказалась не столь же серьезной?

Однако главный тренер Арсенала Микель Артета не был столь категоричен и вселил надежду своим комментарием. Наставник "канониров" не подтвердил тот факт, что Саша выбыл до конца текущего сезона.

13 мая в твиттере сообщили, что Зинченко вместе с общей группой готовился к игре против Брайтона. Александр попал на одно фото с Жезусом и Жоржинью. Украинский левый защитник, как всегда, сосредоточенно слушал наставления тренера.

Оказалось, что вердикты по травме Саши и волнения были преждевременными. С Зинченко все хорошо, что может не радовать.



Зинченко на тренировке Арсенала / Фото с твиттера afcstuff

Отметим, что Арсенал продолжает борьбу за чемпионство в АПЛ. Отставание от МанСити составляет всего один балл. Однако у "горожан" еще есть игра в запасе.

Обратите внимание! Матч Арсенал – Брайтона состоится 14 мая в 18:30.

Зинченко до этого поединка провел уже при "канониров" 33 поединка, в которых отличился голом и 2 ассистами. Уже в первом сезоне за Арсенал украинец может поднять над головой очередной трофей чемпиона Англии.

Напомним, что Саша перешел в красную часть Лондона в июле 2022 года.