Лидер в раздевалке и на поле: Зиченко выйдет в роли капитана Арсенала на матч АПЛ

Украинский защитник Александр Зинченко выведет на поле свою команду в качестве капитана "канониров". Это дебютная капитанская повязка украинца в составе Арсенала.

Лондонский Арсенал встретится с Лестером в рамках 25 тура АПЛ. Матч состоится на домашнем стадионе "лис" 25 февраля в 17:00. 24 канал.

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Признанный всеми лидер

Украинский футболист взял капитанскую повязку у 24-летнего норвежца Мартина Эдегора, который целую первую половину сезона выводил "канониров" в качестве лидера команды. Хотя это, наверное, следует воспринимать как символический жест Арсенала в честь отличия годовщины войны России против Украины.

Интересно, что эта капитанская повязка не дебютна в карьере Александра Зинченко на клубном уровне. Ранее украинец выводил на поле игроков Манчестер Сити на кубковый поединок в Англии. Тогда это был жест от манкунианцев по поводу солидарности с народом Украины. Однако универсальный игрок неоднократно выводил на поле национальную сборную "сине-желтых"