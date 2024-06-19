Историческое "золото": 18-летний украинец стал чемпионом Европы по водным видам спорта

В сербском Белграде продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Сборная Украины завоевала золотую медаль по итогам соревнований в среду, 19 июня.

Успешным оказалось выступление 18-летнего днепрянина Александра Желтякова. Украинец принял участие в финальном заплыве на дистанции 200 метров на спине, сообщает 24 Канал.

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Триумфальное выступление Желтякова на ЧЕ-2024

После первых 50 метров дистанции Александр был шестым. На экваторе заплыва украинец уже был третьим. Все решилось на последних метрах дистанции. Желтяков опередил представителя Греции Апостолоса Сискоса на 0,03 секунды, одержав историческую победу.

Александр Желтяков выиграл "золото" на ЧЕ-2024 / фото European Aquatics

Украинец показал результат 1.55,42 на дистанции 200 метров. Это новый национальный рекорд Украины. Свое предыдущее достижение 18-летний днепрянин улучшил на 0,4 секунды.

Евро-2024 по водным видам спорта. 200 м, спина, финал

Александр Желтяков (Украина) 1:55.39 минут Апостолос Сискос (Греция) +0.03 Роман Митюков (Швейцария) +0.36

Отметим, что эта медаль стала для Украины первой в истории на дистанцию 200 метров на спине. Кроме того, в плавании на спине эта награда первая за последние 24 года.

Что известно об Александре Желтякове