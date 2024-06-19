Успішним виявився виступ 18-річного дніпрянина Олександра Желтякова. Українець взяв участь у фінальному запливі на дистанції 200 метрів на спині, повідомляє 24 Канал.

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Тріумфальний виступ Желтякова на ЧЄ-2024

Після перших 50 метрів дистанції Олександр був шостим. На екваторі запливу українець вже був третім. Все вирішилося на останніх метрах дистанції. Желтяков випередив представника Греції Апостолоса Сіскоса на 0,03 секунди, здобувши історичну перемогу.

Олександр Желтяков виграв "золото" на ЧЄ-2024 / фото European Aquatics

Українець показав результат 1.55,42 на дистанції 200 метрів. Це новий національний рекорд України. Своє попереднє досягнення 18-річний дніпрянин покращив на 0,4 секунди.

Євро-2024 з водних видів спорту. 200 м, спина, фінал

Олександр Желтяков (Україна) 1:55.39 хвилин Апостолос Сіскос (Греція) +0.03 Роман Мітюков (Швейцарія) +0.36

Зазначимо, що ця медаль стала для України першою в історії на дистанцію 200 метрів на спині. Крім того, у плаванні на спині ця нагорода перша за останні 24 роки.

Що відомо про Олександра Желтякова