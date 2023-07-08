Юный пловец Александр Желтяков рекордно триумфовал на Евро
В Сербии проходит молодежный чемпионат Европы по плаванию. Там выступает и наша юная надежда в этом виде спорта Александр Желтякова.
17-летний украинский пловец из Днепра, ранее получивший лицензию на Олимпиаду-2024, продемонстрировал невероятный результат на дистанции 200 метров на спине. Желтяков выиграл "золото" и установил два рекорда, пишет 24 Канал.
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Александр установил новый рекорд Украины и юниорского чемпионата Европы
На чемпионате Европы по водным видам спорта среди юниоров Желтяков соревновался в статусе призера двух предыдущих турниров на этом уровне. В 2022 году украинец стал вторым на дистанции 200 метров на спине, а теперь же он триумфовал, вписав свое имя в историю.
В полуфинале соревнований Александр показал время 1:56:49 минуты. Такой результат вывел пловца в финал и стал новым рекордом Украины в этой дисциплине среди взрослых, предыдущий также принадлежал ему.
В финале соревнований юный украинец улучшил свое время почти на секунду и выиграл заплыв с результатом 1:55.79 минуты. Это позволило Желтякову завоевать "золото", обновить национальный рекорд и установить новый рекорд юниорских ЧЕ по плаванию на дистанции 200 метров на спине.
Смотрите видео с триумфального выступления Александра Желтякова
Юниорский ЧЕ-2023 по плаванию. 200 метров на спине. Финал
- Александр Желтяков (Украина) – 1:55.79 минуты
- Мерлин Фичер (Франция) – 1:57.15
- Апостолоса Сискоса (Греция) – 1:58.37