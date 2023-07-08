Юный пловец Александр Желтяков рекордно триумфовал на Евро

В Сербии проходит молодежный чемпионат Европы по плаванию. Там выступает и наша юная надежда в этом виде спорта Александр Желтякова.

17-летний украинский пловец из Днепра, ранее получивший лицензию на Олимпиаду-2024, продемонстрировал невероятный результат на дистанции 200 метров на спине. Желтяков выиграл "золото" и установил два рекорда, пишет 24 Канал.

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Александр установил новый рекорд Украины и юниорского чемпионата Европы

На чемпионате Европы по водным видам спорта среди юниоров Желтяков соревновался в статусе призера двух предыдущих турниров на этом уровне. В 2022 году украинец стал вторым на дистанции 200 метров на спине, а теперь же он триумфовал, вписав свое имя в историю.

В полуфинале соревнований Александр показал время 1:56:49 минуты. Такой результат вывел пловца в финал и стал новым рекордом Украины в этой дисциплине среди взрослых, предыдущий также принадлежал ему.

В финале соревнований юный украинец улучшил свое время почти на секунду и выиграл заплыв с результатом 1:55.79 минуты. Это позволило Желтякову завоевать "золото", обновить национальный рекорд и установить новый рекорд юниорских ЧЕ по плаванию на дистанции 200 метров на спине.

Смотрите видео с триумфального выступления Александра Желтякова

Юниорский ЧЕ-2023 по плаванию. 200 метров на спине. Финал

Александр Желтяков (Украина) – 1:55.79 минуты Мерлин Фичер (Франция) – 1:57.15 Апостолоса Сискоса (Греция) – 1:58.37

Чего уже успел достичь за свои 17 лет Александр Желтяков

Обладатель трех национальных рекордов Украины. Ему принадлежат лучшие достижения на дистанциях 100 и 200 метров на спине, а также в смешанной эстафете 4х100 метров комплексным стилем. Призер на трех подряд юниорских чемпионатах Европы. В апреле 2023 года получил олимпийскую лицензию по плаванию на 200 метров на спине, что позволило Украине впервые за 12 лет быть представленной на ОИ в этой дисциплине.

. Для украинца эта награда стала второй на Евро-2023. Желтяков также завоевал "серебро" на дистанции 50 метров на спине.