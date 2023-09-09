17-летний украинец Александр Желтяков добыл третью медаль на юниорском ЧМ по плаванию

Наш спортсмен показал себя лучшим образом на соревнованиях в Израиле. Александр установил рекорд Украины на дистанции 200 метров на спине.

В Израиле подошел к завершению юниорский чемпионат мира по плаванию. Большой успех на нем подчинился представителю Украины, пишет 24 канал.

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17-летний Александр Желтяков во вторник получил золотую медаль, а вчера, 8 сентября, добавил к ней серебро на дистанции 50 метров на спине. В последний день украинец получил еще одну награду.

Желтякову подчинилась победа в заплыве на олимпийскую дистанцию 200 метров на спине. Александр установил рекорд Украины, преодолев расстояние за 1 минуту и 56,13 секунды.

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Украинец почти на три секунды опередил Даниэля Дила (1:58,93) из США. Третий результат показал итальянец Кристиан Бачико – 1:59,33. Таким образом, Желтякову подчинились три медали в течение пяти дней.

Видео победного заплыва Александра Желтякова: