Президент федерации настольного тенниса покинул Украину в статусе волонтера, но не вернулся

Полномасштабное вторжение показало, кто среди украинцев настоящий патриот, а кто только притворялся им. Большое количество последних сбежало из Украины прикрывая себя статусом "волонтёра".

Одним из таких беглецов-волонтеров стал президент федерации настольного тенниса Украины Александр Зац. Еще летом 2022 года Херсонская ОВА дважды вносила руководителя в систему Шлях".

Достойно внимания Охота на беглецов: МВД России объявило в розыск выехавших в США фехтовальщиков

Воспользовался "Шляхом"

Зац успешно выехал за границу в статусе волонтера, но так и не вернулся в родную страну.

Уже 20 августа он был замечен на конгрессе Европейского союза настольного тенниса, который состоялся в Мюнхене (Германия). Также в марте 2023 бывший нардеп нашел время среди своего "плотного графика волонтера" и поддержал наших теннисистов на соревнованиях в немецком Берлине и польском Кракове.

По информации NGL.media, львовская общественная организация "Украинская национал-патриотическая молодежь" помогла бежавшему президенту спортивной федерации в пересечении границы. Ведь именно эта организация дважды обращалась с просьбой в Херсонский ОВ предоставить Зацу разрешение на выезд из Украины в статусе волонтера.

Что такое "Шлях" Специально созданная система позволяет водителям или волонтерам призывного возраста легально пересекать границу в условиях военного положения в Украине. Систему создали для того, чтобы устранить коррупцию при выдаче разрешений и упростить пересечение границ.

Интересно, что глава этой львовской организации Петр Рапита не сразу упомянул о сотрудничестве с президентом федерации настольного тенниса Украины. Рапита рассказал, что Зац возвращался в Украину, когда привозил помощь украинской армии.

Также глава общественной организации Львова уверял, что предоставит все документы, которые подтвердят, что Зац, возглавляющий федерацию настольного тенниса с 2018 года, действительно пересекал украинскую границу с гуманитарной помощью для наших военных, а не сидит себе в безопасной Европе. Однако никаких документов NGL.media не получило.

Следует отметить, что Александр Зац проигнорировал все телефонные звонки и сообщения в соцсетях. К сожалению, это уже далеко не первый случай после 24 февраля 2022, когда украинцы выезжали под прикрытием "волонтёра" за границу и больше не возвращались. Такие случаи изрядно уменьшают доверие людей к настоящим волонтерам, которые с начала 2014 года активно поддерживают бойцов на передовой.