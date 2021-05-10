Васютин пропустил гол с центра поля на 85-й минуте. Форвард Виктор Едвардсен забил мяч из центрального круга, перебросив голкипера, который далеко вышел из ворот.

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Россиянин был близок к тому, чтобы спасти команду, но немного не дотянулся до игрового снаряда.

Что известно про Васютина

Васютин перешел в команду в феврале 2021 года. Он принял участие в пяти поединках за клуб, пропустил четыре гола и в двух случаях отстоял "на ноль".

Шведский гранд может выкупить контракт россиянина в Зенита после окончания аренды. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.

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