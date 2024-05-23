Новое амплуа для Усика: боксер получил роль в голливудском фильме

Александр Усик сыграет роль в американской киноленте. Предварительно фильм будет биографией бывшего американского борца.

Александр Усик получил роль в американской биографической драме "The Smashing Machine" ("Сокрушительная машина"). Однако украинцу досталась не одна из главных ролей фильма.

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Усик в актерском составе

Фильм будет рассказывать о жизни и карьере бывшего бойца ММА Марка Керра. Его роль исполнит Дуэйн "Скала" Джонсон.

Предварительно, Александр Усик сыграет в фильме роль Игоря Волчанчина, бойца ММА, который дважды встречался с Керром на ринге.

Их первый бой в 1999 году закончился победой Волчанчина нокаутом, но впоследствии был признан недействительным. В 2000 году они снова дрались, и на этот раз Волчанчин одержал победу решением судей.

Премьера фильма "The Smashing Machine" запланирована на 2025 год.

В ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде состоялся исторический бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Украинец одолел британца и стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Отметим, что украинский боксер стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте за последнюю четверть века. Последний раз в 1999 году такой статус имел Леннокс Льюис.