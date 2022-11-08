Олександр Усик дав інтерв'ю польському виданню Interia. Перше ж питання стосувалося війни. Усик відповів одразу і доволі коротко – "Україна переможе, безсумнівно".

Варте уваги Український народ – це світло на весь світ: Усик відповів на постійні обстріли росіян

"Я вірю в Бога. Коли ви вірите в Бога, ви вірите в добро і його перемогу. Це не ми напали, на нас напали. Бог справедливий і захищає тих, хто правий", – пояснив свою позицію Усик.

В боксера спитали, що він відчуває, коли чує слова Путіна про те, що українці та росіяни – один народ.

"Після 24 лютого я так не думаю абсолютно. Меседж Путіна спрямований на тих, хто сліпо йому вірить і не має уявлення про те, що відбувається насправді. Щоб люди думали, що політики сваряться, а нація і країна є одна. Ні! Ні! Ні! Одна країна напала на іншу. Нас ображають, забирають право на існування, закликають бути маленькими. Я ніколи не вважав Путіна хорошою людиною, а після 24 лютого думаю про нього ще гірше. Це ворог України", – заявив Усик.

Не надто схвально український боксер відкликається і про тих європейських політиків, які підтримують російського диктатора.

"Усі західні політики, які підтримують Путіна, – це кишенькові маріонетки, просто куплені ним", – відзначив Усик.