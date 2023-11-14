"Побью Фьюри, а потом пойду играть в футбол": Усик поделился планами спортивной карьеры
Источник:ESNEWS
Украинский боксер Александр Усик в преддверии футбольного сезона подписал соглашение с житомирским Полесьем. Однако дебютировать в официальном матче чемпион мира еще не успел.
Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в составе украинской делегации находится на Конгрессе WBC в Узбекистане. Там журналисты поинтересовались у нашего чемпиона его ближайшими планами.
Читайте также Промоутер Усика сказал, что не столько с физической формой Фьюри
Усик связывает будущее с футболом
Александр Усик с присущим ему юмором ответил на вопрос. Украинец пообещал сначала разобраться с "Жадным пузом", а затем сыграть за житомирскую команду. Очевидно, что в Узбекистане еще не слышали об одном из лидеров чемпионата Украины и переспросили название клуба.
Сначала я побью Тайсона Фьюри, а потом пойду играть в футбол. У меня контракт с Полесьем – командой номер один,
– ответил Усик.
Фьюри на пути к футбольной цели
- Ранее Александр Усик поделился своей мечтой стать чемпионом Украины в составе Полесья. Такая возможность у боксера может появиться в этом сезоне.
- Ведь Усик имеет действующий контракт с "волками" и во втором круге может сыграть в чемпионате УПЛ.
- Сейчас все мысли Усика о бое за абсолют. Первоначально планировалось провести поединок 23 декабря 2023 года. Однако из-за неубедительную победы "Цыганского короля" над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну пришлось перенести бой.
- Объявление боя обещают сделать в ближайшее время. Ожидается, что мегафайт пройдет в феврале 2024 года.