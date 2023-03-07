Лишь один выходной в неделю: Усик раскрыл секрет подготовки к поединку с Фьюри
Источник:The Overlap
Чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA Александр Усик рассказал, как складывается его тренировочная неделя. Украинский боксер выполняет огромный набор упражнений, чтобы держать себя в форме.
Официальное объявление поединка за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком повисло в воздухе. Впрочем, украинский боксер продолжает упорно тренироваться к вероятному бою.
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Безумные нагрузки Усика
"Цыганский король" будет самым сложным соперником Усика в его профессиональной карьере. Для того чтобы победить великана с нокаутирующим ударом придется приложить немалые усилия. Поэтому кроме основной работы, тренировки будут включать специальные упражнения.
Мне кажется, что изменится стратегия к поединку. А ту работу, которую я делаю, я тоже буду многое ее выполнять – это плавать, бегать, боксировать. Будут какие-то новые серии, потому что это другой парень. Это большой, это высокий парень, то есть изменится подход к сериям или боксу. А так работы меньше не станет, ее станет даже больше,
– сказал Усик.
Каждый день боксер проводит трехразовые тренировки, а на отдых остается только один день.
Первая тренировка в 5 утра. Это больше кардио. 12 дня – это вторая тренировка. Если это бассейн, то не менее двух километров я плыву в бассейне. Основная тренировка в шесть вечера: в понедельник, среду и пятницу это спарринги, в субботу – кросс 10, 15 или 20 км. И воскресенье – это мой день, который я посвящаю молитве и походу в церковь, читаю книги, изучаю английский язык или записываю свои мысли в дневник, пишу стихи,
– рассказал чемпион мира.
Кстати, недавно Усик поделился видео с одной из своих тренировок. Боксер под зажигательную музыку отрабатывал серию ударов.
- Что касается самого поединка с Фьюри, то известно, что бой состоится на лондонском стадионе "Уэмбли".
- Промоутеры "Цыганского короля" забронировали арену на 29 апреля.
- Однако стороны до сих пор не могут найти общий знаменатель в финансовом вопросе.
- Представители британского боксера надеются получить большую часть гонорара за "Бой век".