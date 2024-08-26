Усик оценил перспективы Хижняка на профессиональном уровне и выделил еще одного молодого боксера

Украинская школа бокса всегда славилась своими спортсменами. Сейчас наша страна имеет нескольких чемпионов мира, однако все они находятся в почтенном спортивном возрасте.

Своими мыслями относительно перспектив украинских боксеров поделился Александр Усик. В частности, он рассказал, верит ли, что олимпийский чемпион Александр Хижняк сможет продемонстрировать высокие результаты на профессиональном уровне.

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В Украине есть перспективное новое поколение

По словам Усика, у "Полтавского танка" есть все для достижения успеха и назвал аспекты, которые надо несколько улучшить.

"Невероятно большие шансы. Некоторые люди смотрят не очень профессионально. Мне тоже много говорили, что не надо идти в тяжи, но все нормально. Я думаю, что Саша изменится за полгода. Просто немножко другой работы ему дать. Папа – тренер, папе поможет там другой какой-то тренер... Просто добавить, ничего не надо убирать. Просто добавить и развить.

Что нужно добавить? Работать больше корпусом, ноги вовремя включать, вовремя делать шаг назад, в сторону, вперед. Технически просто дать ему больше скиллов, навыков", – сказал Усик.

Также Александр Усик назвал еще одного молодого боксера, который имеет шанс достичь значительных высот:

Я думаю, что это может быть Даниэль Лапин. Он боксирует сейчас в весовой категории до 81 килограмма. У него есть два пояса – WBA Intercontinental и IBF Intercontinental тоже вроде есть. Молодой парень. Будем смотреть кто у нас дальше будет желать боксировать по профи.

Наш чемпион добавил, что его нет в украинском боксе, ведь он является самостоятельной единицей, которая представляет Украину как профессиональный боксер. Однако сейчас Александру интересно работать с боксом, развивать его, потому что он сам оттуда и знает, как это все работает и какая помощь нужна молодым бойцам.

Напомним, что Александр Усик свой следующий бой проведет 21 декабря. Это будет реванш с Тайсоном Фьюри.