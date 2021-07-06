Усика исключили из рейтинга авторитетной боксерской организации: причина

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил собственные рейтинги. В топе-15 супертяжелого дивизиона произошло одно глобальное изменение.

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО), который ранее находился на втором месте, теперь исключен из рейтинга, а на его место переместился Энди Руис (34-2, 22 КО).

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Почему Усика убрали из рейтинга

В обновленном рейтинге WBC указаны фамилии шести боксеров, которые получили статус "недоступны". Среди них – Александр Усик.

В WBC отметили, что вне рейтинга находятся те боксеры, которые являются чемпионами по версиям других организаций. Или же те, которые будут сражаться за претендентство за чемпионские пояса.

Усик должен провести бой за чемпионские пояса WBA, IBF и WBO, которыми владеет британский боксер Энтони Джошуа. Именно по этой причине он находится вне этого рейтинга.

Усик – Джошуа: перед боем