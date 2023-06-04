Фьюри попал в ловушку: Усик рассказал, зачем подписал контракт с саудовскими промоутерами

"Цыганский король" постоянно искал отговорки, чтобы не проводить бой за абсолют против Александра Усика. Однако на этот раз скандалисту придется согласиться на "Бой века".

Саудовские шейхи решили потратить невероятную кучу денег на проведение супертурнира четырех с участием Александра Усика, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. С прицелом на предстоящий бой за абсолют саудовская промоутерская компания подписала контракт с украинским боксером.

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Усик: Фьюри не хочет поединка, но мы его устроим

Александр Усик подтвердил, что именно ради поединка с "Цыганским королем" было подписано соглашение со Skill Challenge Entertainment. Ведь только саудиты смогут предложить такой гонорар, от которого не сможет отказаться даже "Жадное пузо". Следующим шагом саудовской компании должно стать подписание контракта именно с Фьюри.

Это отличная возможность показать болельщикам бокса величайший бой в истории супертяжелого веса. Тайсон Фьюри не хочет этого поединка, но мы его устроим,

– рассказал Усик.

Напомним, что в декабре этого года саудовская компания планирует организовать вечер бокса, в рамках которого будут проведены бои Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер.