Александр Усик рассказал, сколько миллионов пожертвовал на восстановление Киевщины после боевых действий

Чемпион мира по боксу на примере своего дома ощутил последствия оккупации россиянами. Теперь Усик намерен помочь жителям пригородов Киева восстановить дома.

Многие украинские спортсмены объединились вокруг помощи Родине во время войны с Россией. Многие оказывают финансовую помощь и покрывают гуманитарные нужды.

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Одним из самых активных волонтеров является чемпион мира по боксу Александр Усик. Обладатель трофеев WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе был в терробороне год назад, а позже стал послом благотворительной платформы UNITED24.

Александр всерьез приступил к помощи жителям Киевщины, пострадавшим в феврале и марте 2022 года от боевых действий. Усик рассказал об инициативе отстроить поврежденные дома в пригороде Киева.

Собираю деньги на международной арене. Понимаю, что все это может затянуться, но хочется, чтобы люди поскорее вернулись в свои дома. Я общался с ними. Там были те, кто раньше уехал из Донецка, были люди из Крыма. И сейчас у них ничего нет. Хочется помочь. Но я не хочу об этом говорить. Дорого ли это все стоит? Дал 10 или 12 миллионов на то, чтобы отстроить,

– рассказал Александр.

В прошлом году Усик задонатив почти 14 миллионов гривен по восстановлению села Мощун в Бучанском районе Киевской области. Большинство домов в деревне были уничтожены от обстрелов российских окупантов.

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Отметим, что дом самого боксера расположен на пострадавшей территории Киевщины в Ворзеле. В первый месяц полномасштабного вторжения он находился под оккупацией. Россияне устроили погром на нем и украли немало драгоценных вещей.