"Мы поднимем над головой флаг Победы": Усик записал мощное видео-поздравление с Рождеством

Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством. Выдающийся спортсмен вспомнил защитников Украины, защищающих наше государство от российских захватчиков.

Обладатель чемпионских титулов WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик записал записал видео-обращение, в котором поздравил всю Украину со светлым праздником Рождества.

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Усик: Мир увидел, насколько народ Украины един

Прославленный боксер в первую очередь упомянул героев Украины, защищающих нашу землю от российской орды. Кроме того, наш чемпион напомнил врагам, что Украина всегда будет независимой и скоро мы поднимем флаг Победы.

"Хочу поздравить всех с Рождеством Христовым! Парней и девушек, которые сейчас на передовой и защищают нашу Украину от врага! Всем вам ангела-хранителя! Вы сейчас все – наши ангелы-хранители. Всем тем людям, которые помогают идти к победе. Всем тем , кто отдал свою жизнь за свободу Украины – царство небесное

Дорогие друзья, мы пройдем все испытания, которые у нас есть, и мы обязательно поднимем над нашей головой флаг Победы. Мы обязательно услышим слова этого мира – "Украина независимая". Она независима, она будет независимой. Русь была, есть и будет Киевской! И кто бы что ни говорил, будто нет ни одного украинского народа, – весь мир увидел, насколько он един.

Друзья, с Рождеством! Слава богу за все! И слава Украине! Вместе к победе. С Праздником нас!", – сказал Усик.

Видео с поздравлением Усика

Напомним, что в 2023 году Александр Усик должен провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с британцем Тайсоном Фьюри. По словам промоутера Боба Арума, мегафайт должен состояться в Англии на стадионе "Уэмбли", или на Ближнем Востоке. Точная дата и место поединка до сих пор не согласованы.