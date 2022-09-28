Чемпион мира на трибунах: Усик поддержал сборную Украины на матче Лиги наций – фото из поединка
Сборная Украины получила сильную поддержку в ключевом матче Лиги наций против Шотландии. Среди болельщиков на трибунах был замечен чемпион мира по боксу Александр Усик.
Чемпионская поддержка в Кракове
Обидчик Энтони Джошуа приехал в польский Краков, чтобы непосредственно с трибун поддержать главную команду страны. Перед этим Александр Усик съездил в тренировочный лагерь украинской сборной, а уже 27 сентября поддержал ребят с трибун, пишет 24 канал.
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Спину Александра покрывал сине-желтое флаг.
Усик поддержал сборную Украины в Кракове / Фото Getty Images
Усик посетил матч Украина – Шотландия / Фото Getty Images
Поединок посетил не только Усик-старший, но и его сын. Жена боксера Екатерина опубликовала в своем инстаграмме кадр по видеотрансляции, на котором их сын стоит возле украинских игроков на футбольном поле. Сын Усика вывел сборную на поле.
Сын Усика вывел сборную Украины на поле / Скриншот из инстаграмма Екатерины Усик
К сожалению, даже поддержка чемпиона мира не помогла "сине-желтым" праздновать такую желанную победу над шотландцами. Команды расписали мировую 0:0, которая не принесла Украине никакого позитива. Подопечные Петракова остановились в шаге от поднятия в дивизион А, где теперь будет выступать Шотландия.
Выступление в групповом раунде Лиги наций повлияло на попадание сборной в корзину отбора чемпионата Европы-2024. "Сине-желтые" оказались в не лучшей ситуации, попав в третью корзину.