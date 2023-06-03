Фьюри приготовиться: Усик подписал контракт с саудовской компанией

Саудовская промоутерская компания Skill Challenge Promotions объявила о подписании соглашения с Александром Усиком. Ожидается, что украинский боксер проведет в Саудовской Аравии два суперпоединка.

Компания Skill Challenge Promotions в декабре этого года планирует организовать турнир четырех с участием Александра Усика, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Сотрудничество с саудовскими промоутерами означает, что украинский чемпион станет участником мегапроекта.

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Впереди Усика ждут новые суперпоединки

Саудовские промоутеры имеют опыт сотрудничества с Усиком. В августе прошлого года они организовали бой украинца с Энтони Джошуа.

Ожидается, что новый контракт с саудитами подписан для того, чтобы организовать для Усика два суперпоединка – с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Оба мегафайта состоятся в Саудовской Аравии. Бой против "Цыганского короля" планируют организовать в декабре этого года.

Усик на встрече с саудовскими промоутерами

Напомним, что в августе Александр Усик проведет обязательную защиту против британца Даниеля Дюбуа. Этот поединок организует компания К2 Promotions, выигравшая промоутерские торги. Ожидается, что мегафайт состоится 12 августа во Вроцлаве. Однако это не окончательная дата. Есть большая вероятность того, что поединок Усик – Дюбуа будет проведен 26 августа.