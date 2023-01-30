Усик отстраивает многоквартирный дом в Ирпене: в нем россияне расстреляли его друга

Украинский боксер Александр Усик объявил сбор на восстановление многоквартирного дома в Ирпени, поврежденный во время российской оккупации. В этом доме российские военные расстреляли его друга Алексея Джунковского.

Пятиэтажное здание в Ирпене на 40 квартир было повреждено во время оккупации города российскими военными. Именно в этом доме был боксерский зал, в котором детей тренировал Алексей Джункивский. 28 марта российские военные расстреляли его прямо в этом же зале.

Усик решил помочь с восстановлением этого дома. Вместе с благотворительной платформой United24 он начал сбор средств на это. По предварительным данным, нужно собрать 12 миллионов гривен. Усик заявил, что он внесет 8 миллионов гривен, поэтому осталось собрать еще 4 миллиона гривен.

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"Я случайно выбрал этот дом. Когда мы пришли посмотреть и увидели, насколько разрушен дом, я был немного удивлен. В этом доме был боксерский зал моего хорошего знакомого. Мы с ним были в сборной, вместе ездили на соревнования по боксу. Алексей Джункивский был расстрелян российскими солдатами прямо в этом зале", – рассказал Усик.

В общей сложности Усик выбирал из 18 домов. Но решил остановиться именно на том, что по адресу улица Лысенко, 14-Г. Тогда он впервые и узнал, что в подвале этого дома и тренировал Джункивский.

"Невозможно описать ощущения, когда я вошел внутрь. Раньше здесь раздавался детский смех и пахло спортивной злобой. Сейчас здесь пахнет только тьмой. Я хочу вернуть в этот зал молодых спортсменов, хочу вернуть людям их дома. И поэтому первый взнос – 8 миллионов гривен – я делаю от себя в память об Алексее и в честь всех храбрых украинцев. Осталось собрать всего 4 миллиона, и я уверен, что мы быстро закроем эту сумму", – заявил Усик.