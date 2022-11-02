Украинский народ – это свет на весь мир: Усик ответил на постоянные обстрелы россиян

Боксер посетил саммит в Лиссабоне, где откровенно рассказал об обстановке в его стране после бомбардировок агрессора. Александр отметил сложности при отсутствии света и воды.

Мир украинского спорта объединился вокруг помощи с начала полномасштабного вторжения России. Кто представляет Украину на международных турнирах, кто вступил в Вооруженные силы для помощи на поле боя.

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Одним из них стал боксер Александр Усик, в феврале вступивший в ряды терробороны Киева. Позже спортсмен покинул страну для подготовки к бою с Энтони Джошуа.

Недавно Александр посетил мероприятие Websummit2022 в португальском Лиссабоне. Во время саммита Усик рассказал о постоянных бомбардировках украинских городов в течение октября.

С 10 числа прошлого месяца каждый день в какой-нибудь украинский город прилетают шахиды какие-то, дроны-камикадзе, бомбы. У нас в стране нет очень много света, агрессор просто издевается над людьми. Нет света, нет воды, не можешь что-то подогреть или помыться. Но украинский народ - это и есть свет, который светит на весь мир,

– заявил Усик.

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Напомним, что в августе Усик повторно одолел Джошуа и защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Теперь же украинец настроен на бой с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Усик против Фьюри: