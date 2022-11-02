Украинский народ – это свет на весь мир: Усик ответил на постоянные обстрелы россиян
Источник:инстаграм Усика
Боксер посетил саммит в Лиссабоне, где откровенно рассказал об обстановке в его стране после бомбардировок агрессора. Александр отметил сложности при отсутствии света и воды.
Мир украинского спорта объединился вокруг помощи с начала полномасштабного вторжения России. Кто представляет Украину на международных турнирах, кто вступил в Вооруженные силы для помощи на поле боя.
По теме Усик организовал благотворительное мероприятие в поддержку Украины в США: среди гостей был Ломаченко
Одним из них стал боксер Александр Усик, в феврале вступивший в ряды терробороны Киева. Позже спортсмен покинул страну для подготовки к бою с Энтони Джошуа.
Недавно Александр посетил мероприятие Websummit2022 в португальском Лиссабоне. Во время саммита Усик рассказал о постоянных бомбардировках украинских городов в течение октября.
С 10 числа прошлого месяца каждый день в какой-нибудь украинский город прилетают шахиды какие-то, дроны-камикадзе, бомбы. У нас в стране нет очень много света, агрессор просто издевается над людьми. Нет света, нет воды, не можешь что-то подогреть или помыться. Но украинский народ - это и есть свет, который светит на весь мир,
– заявил Усик.
Читайте также "Крым, кого вы поддерживаете": Усик в гневе от террористических атак России по городам Украины
Напомним, что в августе Усик повторно одолел Джошуа и защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Теперь же украинец настроен на бой с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
Усик против Фьюри:
- Напомним, что в апреле Фьюри одолел Уайта и защитил пояс WBC. Он вызвал на бой в декабре Усика, но украинец не собирается возвращаться на ринг в этом году.
- Боя за абсолют придется подождать до 2023 года. Промоутер "Цыганского короля" допустил, что бой с Усиком может пройти в марте.
- 3 декабря Тайсон Фьюри будет сразиться с Дереком Чисорой, которого уже дважды побеждал (в 2011 и 2014 годах).
- Сам Усик рассматривает возможность боя с Деонтеем Уайлдером, если бой против Фьюри сорвется.