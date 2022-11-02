Світ українського спорту об'єднався навколо допомоги країні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Хтось представляє Україну на міжнародних турнірах, хтось вступив до Збройних сил для допомоги на полі бою.
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Одним із них став боксер Олександр Усик, який у лютому вступив до лав тероборони Києва. Пізніше спортсмен залишив країну задля підготовки до бою із Ентоні Джошуа.
Нещодавно Олександр відвідав захід Websummit2022 у португальському Лісабоні. Під час саміту Усик розповів про постійні бомбардування українських міст протягом жовтня.
З 10 числа минулого місяця кожен день в якесь українське місто прилітають шахіди якісь, дрони-камікадзе, бомби. У нас в країні нема дуже багато світла, агресор просто знущається з людей. Нема світла, нема води, не можеш щось підігріти чи помитися. Але український народ - це і є світло, яке світить на весь світ,
– заявив Усик.
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Нагадаємо, що у серпні Усик повторно здолав Джошуа та захистив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Тепер же українець налаштований на бій із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.
Усик проти Ф'юрі:
- Нагадаємо, що у квітні Ф'юрі здолав Вайта та захистив пояс WBC. Він викликав на бій у грудні Усика, але українець не планує повертатись на ринг цього року.
- Бою за абсолют доведеться зачекати до 2023 року. Промоутер "Циганського короля" допустив, що бій з Усиком може пройти у березні.
- 3 грудня Тайсон Ф'юрі буде битись із Дереком Чісорою, якого вже двічі перемагав (у 2011 та 2014 роках).
- Сам Усик розглядає можливість бою із Деонтеєм Вайлдером, якщо бій проти Ф'юрі зірветься.